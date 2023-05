لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کو شادی کی مبارکباد سرحد پار سے بھی موصول ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر فاطمہ بھٹو کے ٹوئٹ پر ردعمل دیتے ہوئے انہیں شادی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ" مجھے آپ کی شادی کا سن کر بہت خوشی ہوئی، آپ دونوں کا ساتھ ہمیشہ قائم رہے"۔جس کے جواب میں فاطمہ بھٹو نے سوارا بھاسکر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔

SO many congratulations Fatima! ????????????????

Wishing you both a lifetime of joy & togetherness. ♥️???? https://t.co/Evk80H9GMn