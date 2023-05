کتاب "دی کیمل تھرو دی ایجز " کی تقریب رونمائی کتاب "دی کیمل تھرو دی ایجز " کی تقریب رونمائی

ریاض (وقار نسیم وامق) سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری کی میزبانی میں عرب کلچر، تاریخ اور ثقافت کی علامت’اونٹ‘ کی تاریخ اور اس کی ثقافتی اہمیت پر لکھی گئی کتاب "دی کیمل تھرو دی ایجز - The Camel Through The Ages" کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی.

دارالحکومت ریاض میں لیان کلچرل سینٹر کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شہزادہ فیصل بن عبداللہ بن محمد آل سعود کے ہمراہ شہزادہ سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز ،شہزادی عادلہ بنت عبداللہ، کنگ عبدالعزیز مکتب کے ڈائریکٹر فیصل بن معمر کے علاوہ ثقافتی اداروں کے سربراہان اور دیگر اہم شخصیات شریک تھیں.

اس موقعہ پر عرب دنیا میں اونٹ کی اہمیت اور ثقافتی اعتبار سے جامع انسائیکلوپیڈیا " دی کیمل تھرو دی ایجز" کی رونمائی کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن عبداللہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت خطہء عرب دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت اور پہچان رکھتا ہے اور اونٹ ہزاروں سال سے عرب تاریخ اور ورثے کا آئینہ دار رہا ہے اور یہ کتاب قارئین، محققین، اسکالرز کے لئے اونٹ اور انسان سے متعلق عرب اور اسلامی ورثے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے معلومات کا ذخیرہ ہے.

تقریب میں شریک دیگر افراد نے جہاں تصویری نمائش میں دلچسپی سے شرکت کی وہیں لیان کلچرل سینٹر اور کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری کی مشترکہ کاوش کو بھی خوب سراہا.