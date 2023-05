 بھارت میں واقعی ’درختوں پر پیسے‘ لگنے لگے، حیران کن ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) پیسے درختوں پر لگنا بطور محاورہ تو استعمال ہوتا ہی ہے مگر بھارت میں واقعی درختوں پر پیسے لگنے لگے ہیں۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹک میں گزشتہ دنوں انکم ٹیکس والوں نے ایک گھر میں چھاپہ مارا جہاں گھر کے لان میں لگائے گئے ایک سجاوٹی پودے کے اندر چھپائی گئی ایک کروڑ بھارتی روپے کی خطیر رقم برآمد ہو گئی۔

کرناٹک میں آئندہ دنوں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ رقم بھارتی سیاسی جماعت کانگریس کے انتخابی امیدوار اشوک کمار رائے کے بھائی سبرامنیا رائے کے میسور میں واقع گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ اشوک کمار ضلع پتر سے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔

انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے چھاپے اور پودے سے رقم کی برآمدگی کی ایک ویڈیو آتم ترپاٹھی نامی صحافی کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

#mysore - Income tax department seized one crore rupees which hidden in Mango box on a tree.#IT sleuth raided the house of Subramania Rai in Mysore , he is brother of Puttur congress candidate Ashok Kumar Rai. IT officials continue their search and investigation.#ITRaid pic.twitter.com/iRA9cAfoRa