 ہنی مون پر جانے والے شخص کاونڈو سیٹ نہ ملنے کا شکوہ، ایئر لائن نے ایسا جواب دے دیا کہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا

ڈبلن(مانیٹرنگ ڈیسک) جمہوریہ آئرلینڈ کے ہنی مون پر جانے والے ایک شخص کو ریان ایئر کی پرواز میں ونڈو سیٹ نہ ملنے کا شکوہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ٹوئٹر پر ریان ایئر کی طرف سے ایسا جواب ملا کہ بیچارا کھسیاکر رہ گیا۔ دی انڈیپنڈنٹ کے مطابق مارک بووے نامی یہ دولہا پیشے کے اعتبار سے میٹریالوجسٹ ہے اور آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن کا رہائشی ہے۔ وہ اور اس کی اہلیہ ہنی مون کے لیے آئبیزا جا رہے تھے۔

آئبیزا میں لینڈنگ سے قبل مارک نے جہاز کے اندر اپنی قطار کی ایک تصویر بنا کر ٹوئٹر پر پوسٹ کی، جہاں ونڈو ہی نہیں تھی۔ ٹویٹ میں مارک نے ریان ایئر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ ”ہم ہنی مون پر آئے ہیں اور آئبیزا میں لینڈ کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی ہنی مون کی منزل کا فضائی نظارہ کرنا چاہتے تھے مگر ہماری قطار میں ونڈو ہی نہیں ہے۔“

ریان ایئر کی طرف سے مارک بووے کی اس ٹویٹ پر جوابی ٹویٹ میں لکھا گیا کہ ”آپ کی بیوی پچھتا رہی ہو گی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر بیٹھی ہے جسے شفاف پرنٹ شدہ تحریر بھی پڑھنی نہیں آتی۔“ ریان ایئرکی طرف سے اشارتاً کہا گیا تھا کہ مارک کو ٹکٹ خریدتے ہوئے اپنی سیٹوں کی تفصیل پڑھنی چاہیے تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی سیٹوں کے ساتھ ونڈو نہیں ہے۔ریان ایئر کی یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک 70لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔

She’s regretting marrying someone who can’t read the fine print https://t.co/GMjelExn0s