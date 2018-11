8 برس تک مسلسل اپنے ہی باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی کی دردناک کہانی 8 برس تک مسلسل اپنے ہی باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی کی ...

لندن(نیوز ڈیسک) کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ بیٹی کی عزت کے لئے جان کی پرواہ نہ کرنے والا باپ ہی اس کی عزت نوچنے والادرندہ بن سکتا ہے؟ یہ ناقابل یقین المیہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا جسے آٹھ سال تک اس کا اپنا ہی باپ جنسی درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے بدقسمت لڑکی نے اپنی زندگی کی یہ المناک کہانی پہلی بار دنیا کے سامنے بیان کر دی ہے۔

کیرن واکر نامی اس خاتون کو قانون کے مطابق حق حاصل تھا کہ وہ قانونی کارروائی کے دوران اپنا نام خفیہ رکھتی لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ کس طرح ایک باپ بھی درندے کا روپ دھار سکتا ہے۔ انہوں نے آٹھ سال پر محیط اپنی دردناک کہانی کو ایک کتاب کی شکل میں بیان کیا گیا ہے جس کا نام ” Tell me you are sorry, daddy“ ہے۔

کیرن کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تفصیلات پہلی بار لیور پول کرائون کورٹ کے سامنے 2011 میں پیش کی گئیں۔ اس مقدمے کے نتیجے میں اس کے باپ نارمن کو 16 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیرن کا کہنا تھا کہ وہ 9 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اسے ہوس کا نشانہ بنانا شروع کیا اور اگلے آٹھ سال کے دوران یہ سلسلہ چلتارہا۔

عدالت میں کیرن نے بتایا کہ خوف اور شرم کے مارے وہ کسی کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتی تھی اور اس کا باپ اسے خاموش رکھنے کیلئے خوفناک دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ بدبخت باپ کو اپنے دفاع میں کچھ اور نہ ملا تو کہنے لگا کہ نو سال والی بات غلط ہے ، وہ 11 سال کی تھی جب پہلی بار اس قسم کا واقع پیش آیا۔ عدالت نے بھی مجرم کی بے حسی اور سفاکی پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک درندہ ہے جو باپ کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں۔

