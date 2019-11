بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی سالگرہ، اس موقع پر چیکو کو خط لکھ دیا لیکن یہ چیکو دراصل کون اور کیا لکھا؟ جان کر آپ کو بھی بے حد حیرت ہوگی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر خود کو ہی خط لکھ دیا۔بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی آج اپنی 31 ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور اِس موقع پر انہوں نے 15 سالہ ’چیکو‘ یعنی خود کو ہی خط لکھ دیا اور خط کی تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کردیں۔

My journey and life's lessons explained to a 15-year old me. Well, I tried my best writing this down. Do give it a read. ???? #NoteToSelf pic.twitter.com/qwoEiknBvA