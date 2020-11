بوسنیا ہرزیگویناکے صدر کی آرمی چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بوسنیا ہرزیگوینا کے صدر نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بوسینا ہرزیگوینا کے صدر نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے ۔ملاقات میں باہمی دلچسپی ، علاقائی سلامتی کے امور زیر بحث آئے ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان بوسنیا ہرزیگوینا کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے لوگوں کے مابین محبت اور تعاون کے مضبوط رشتے پر فخر ہے۔ ملاقات میں دفاعی ، تکنیکی مہارت اور مشترکہ منصوبوں سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

بوسینا ہرزیگوینا کے صدر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔انہوں نے خطے میں امن و استحکام اور دونوں برادر ممالک کے مابین دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عہد کیا۔

جی ایچ کیو آمد پرمعزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ۔بوسیناہرزیگویناکےصدرنےشہداءکو خراج عقید ت پیش کیا اور یاد گار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔

Chairman of Presidency of Bosnia & Herzegovina visited GHQ today. Matters of mutual interest, regional security & Pak-Bosnia & Herzegovina relations came under discussion. #COAS said that Pakistan attaches great importance to brotherly relations with Bosnia & Herzegovina (1/3) pic.twitter.com/pLncN4dxsH