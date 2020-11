عامر لیاقت اور ان کی اہلیہ طوبی عامر کورونا کا شکارہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)رکن قومی اسمبلی و پاکستان تحریک انصاف کے رہنماعامر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ طوبی عامر کورونا وائرس کا شکارہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماعامر لیاقت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں بتایا کہ ان کا اور ان کی اہلیہ طوبیٰ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔

عامر لیاقت کی اہلیہ طوبی عامر نے بھی اپنے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا اور عامر لیاقت کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گھر میں آئسولیٹ ہوئے ہیں ، ہمیں دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔

خیال رہے کہ ملک اس وقت کورونا وبا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے۔ حکومت کی جانب سے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کی پابندی اور سماجی فاصلے کی ہدایت کی گئی ہے۔

We are under attack

Attacker detected,the notorious #COVID19

Victims: Aamir Liaquat and Syeda Tuba Aamir

Cure: وَإِذَامَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)

Today is the second day,Ginger, Garlic,Kalongi,Black Pepper, Clove,Star Maze & Cinnamon are the helpers

Prayers needed pic.twitter.com/q8dOikDO95