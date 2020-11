’ہمیں دھاندلی کے ثبوت مل گئے‘ صدر ٹرمپ نے ایسا اعلان کردیا کہ جوبائیڈن سر پکڑ کر بیٹھ جائیں

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں دھاندلی کے ثبوت مل چکے ہیں اور اب وہ نتائج چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حال ہی میں جوبائیڈن نے جن ریاستوں میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے ہم انہیں ووٹر فراڈ اور ریاستی الیکشن فراڈ کی بنیاد پر چیلنج کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نتائج چیلنج کرنے کیلئے کافی ثبوت ہیں۔ ہم ضرور جیتیں گے، سب سے پہلے امریکہ۔

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!