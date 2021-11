افغانستان سے میچ کے دوران کوہلی کی سٹیڈیم میں ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو وائرل

دبئی (ویب ڈیسک) بھارت افغانستان کے میچ کےدوران بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی سٹیڈیم میں ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔

تفصیلات کے مطابق ابو ظہبی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان کھیلے گئے اہم میچ میں بھارت نے آسانی سے فتح اپنے نام کی۔بھارتی ٹیم کی فتح پر جہاں بھارتی شائقین کرکٹ نے خوشی کا اظہار کیا وہیں ویرات کوہلی نے بھی ٹوئٹر پر ٹیم کی تصاویر شیئر کرکے اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ ایونٹ میں اپنی ٹیم کی پہلی کامیابی پر خوش ہیں۔

اب بھارتی کپتان کی سٹیڈیم میں ہلکے پھلکے ایک ڈانس سٹیپ کی ویڈیو وائرل ہے۔ویڈیو میں سنا جاسکتا ہےکہ بھارت کی مشہور ترین فلم ’رام لکھن‘ کا گانا سٹیڈیم میں بج رہا ہے جس پر بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے پہلے تو کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا لیکن پھر اچانک کوہلی نے گانے پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈانس سٹیپ کیے۔بھارتی کپتان کی ڈانس سٹیپ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس پر شائقین کرکٹ اور کوہلی کے مداح پسندیدگی کا اظہار کررہے ہیں۔

Dance of Virat in " My name is Lakhan " song ????❤

Love to see our cheeku in happy mood ???? pic.twitter.com/vgBIq927h2