جیل سے رہائی کے بعد آریان خان پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے

ممبئی (ویب ڈیسک) ممبی کروز شپ منشیات کیس میں ضمانت ملنے کے بعد شاہ رخ کے بیٹے آریان خان کی پہلی ویڈیو منظر عام آگئی۔

بھارتی فوٹوگرافر کی جانب سے آریان خان کی پہلی ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ہے جس میں انہیں منشیات کیس کے سلسلے میں این سی بی دفتر جاتے ہوئے دیکھا جاسکتاہے۔

Aryan Khan at NCB office for weekly appearance as per Bombay High Court condition. #zoomtv #aryankhan #srk #ncboffice #celebspotted #celebrity pic.twitter.com/TWo04JatVh

ممبئی ہائیکورٹ نے آریان کو ضمانت دینے کی شرائط میں ہر جمعہ کو این سی بی دفتر میں پیش ہونے کی شرط بھی عائد کررکھی ہے۔آریان کی این سی بی دفتر میں پیشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جب کہ آریان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے شاہ رخ کے باڈی گارڈ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔

این سی بی دفتر میں پیشی کے دوران میڈیا نمائندگان نے آریان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی سے بات کیے بنا چلے گئے۔آریان کی ضمانت کی شرائط میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ وہ کیس کے سلسلے میں کسی میڈیا پلیٹ فارم یا سوشل میڈیا پر کوئی بات نہیں کریں گے۔

.@iamsrk’s son #AryanKhan leaves for NCB office to mark his presence before the agency; a bail condition! pic.twitter.com/Ix4aTpPilP