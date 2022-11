محمد حفیظ اور لاہور قلندرز کا 4 سالہ پی ایس ایل کا سفر اختتام کو پہنچا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم محمد حفیظ نے پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل )کے 4 سیزن لاہور قلندر کے ساتھ کھیلنے کے بعد اس سفر کو ختم کرنے کا اعلان کردیا ہے ۔

ٹوئٹر پر جاری پیغام میں محمد حفیظ نے لکھا کہ لاہور قلندرز کے ساتھ میرا 4سالہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے، سابق کپتان نے اپنی ٹوئٹ میں چار سالوں کے دوران کامیابی اور سیکھنے کے عمل پر فرنچائز کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میں ان خوبصورت یادوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا,یاد رہے کہ اس سے قبل کامران اکمل نے پشاور زلمی کے ساتھ اپنے 7 سالہ سفر کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔

My journey comes to an end with @lahoreqalandars here. Thanks for the amazing last 4 years of learnings & success. I will always cherish the amazing memories of working together. Wish u all the best for future endeavours.