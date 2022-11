عمران خان پر حملے کے بعد پکڑا جانے والا یہ شخص کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کا جواب مل گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد دو لوگوں کو پکڑا گیا تھا جن میں سے ایک کی تو کئی ویڈیوز منظر عام پر آچکی ہیں جب کہ دوسرے شخص کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں غائب ہوگیا۔ اس "غائب" ہونے والے شخص کے بارے میں مسلم لیگ ق کے سینئر رہنما چوہدری مونس الہٰی نے وضاحت کردی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مونس الہٰی نے بتایا کہ یہ شخص پنیل خان ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے عالمگیر خان کا ایم این اے ہے، اس کو اس لیے پکڑلیا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس گن تھی۔ مونس الہٰی کے مطابق جب اس شخص کی شناخت ہوگئی تو اسے رہا کردیا گیا تھا۔ انہوں نے اپیل کی کہ اصل بات سے توجہ نہ ہٹائی جائے۔

خیال رہے کہ جمعرات کو جب حملہ ہوا تو اسی وقت اس سیکیورٹی گارڈ کو عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ اس کے حوالے سے میڈیا پر خبریں بھی چل گئی تھیں اور ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ یہ بھی ملزم ہے تاہم بعد ازاں عالمگیر خان نے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے وضاحت کی تھی کہ جس شخص کو پکڑا گیا ہے وہ ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔

He is Punal Khan, a guard of Pti mna Alamgir khan sb who was captured as he had a gun on him. He was released after his ID was verified. Let’s not get carried away. https://t.co/HNDGBVg7ik