"اگر زمبابوے نے بھارت کو ہرادیا تو زمبابوین شہری سے شادی کرلوں گی" پاکستانی اداکارہ سحر شنواری کا اعلان

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ٹی 20ورلڈ کپ میں پے درپے میچز ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم کی قسمت اگر مگر سے وابستہ ہو چکی ہے۔ اگر فلاں ٹیم فلاں سے میچ ہار جائے، فلاں ٹیموں کے میچ پر بارش ہو جائے، پاکستانی ٹیم اتنے مارجن سے فلاں ٹیم سے جیت جائے تو سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے۔ اگر مگر کی اس صورتحال میں پاکستانی اداکارہ سحر شنواری نے پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچانے کا ایک انوکھا ہی طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔

نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق کل بھارت اور زمباوے کا میچ ہونے والا ہے اور اس میچ میں بھارت کی شکست سے پاکستانی ٹیم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے لہٰذا سحر شنواری نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ” کل اگر زمباوے کی ٹیم ’معجزانہ طور پر‘ بھارت کو ہرا دیتی ہے تو میں زمباوے کے کسی شہری کے ساتھ شادی کروں گی۔“

اس کے بعد جنوبی افریقہ اور پاکستان کے گزشتہ میچ کے ہنگام سحر شنواری نے لکھا کہ ”اگر پاکستان آج جنوبی افریقہ کو ہرا دیتا ہے تو میں بنگالی بابا کے پاس جاﺅں گی اور بھارتی ٹیم پر کالا جادو کراﺅں گی تاکہ وہ زمباوے سے ہار جائے اور پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے۔“

If Pakistan beats South Africa today, I'll visit Bangali baba to cast a black spell on Indian team so they could not win against Zimbabwe and Pakistan eventually qualifies for Semi-final ????

ان ٹویٹس کے بعد ایک ٹویٹ میں سحرنے لکھا کہ ”میری ایک ٹویٹ بھارت میں وائرل ہونے پر بھارت کے بہت سے فلم و ٹی وی پروڈیوسرز مجھ سے انسٹا گرام پر رابطہ کر رہے ہیں۔ان سب کا شکریہ، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں 2020ءسے ٹی وی انڈسٹری چھوڑ چکی ہوں اور تاحال میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔“

I have been recieving messages from many Indian film and tv producers on my Instagram account since my tweet went viral in India. Thanks to all of them for approaching me, But I apologize because I have left tv industry in 2020. So far I have no intention to get back to it. ????