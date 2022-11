عمران خان کے الزامات، حکومت کا چیف جسٹس سے فل کورٹ کمیشن بنانے کی درخواست کا فیصلہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے الزامات پر چیف جسٹس آف پاکستان سے فل کورٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی جائے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے لکھا " عمران نیازی انتشار پھیلانے کے لیے عادتاً بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ حکومت نے معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنانے کی درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عوام کو اس کے گیم پلان کے ذریعے قومی اداروں کو کمزور کرنے کا اندازہ ہو۔"

اس سے قبل اپنی پریس کانفرنس کے دوران بھی شہباز شریف نے اس حوالے سے ایسا ہی اعلان کیا تھا۔

Imran Niazi habitually uses baseless allegations & lies to spread anarchy. Govt has decided to request honorable Chief Justice of Pakistan to form a full court commission to investigate his allegations. Let the people see through his game plan to undermine national institutions.