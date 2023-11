کدو جیسی شکل کے باوجود ایشوریارائے خوبصورت ترین خاتون ہیں، بالی وڈ اداکارہ سابق مس یونیورس کے دفاع میں سامنے آ گئیں

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی وڈ اداکارہ ریچا چڈھا نے سابق مس یونیورس ایشوریا رائے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کدو جیسی شکل کے باوجود ایشوریا بھارت کی تاریخ کی خوبصورت خاتون ہیں۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق ریچا چڈھا نے ایک انٹرویو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایشوریا رائے نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، کبھی کسی سکینڈل کا شکار نہیں ہوئیں، وہ ایک سلجھی ہوئی باوقار خاتون ہیں۔بالی وڈ اداکارہ کا ایشوریا رائے پر ہونیوالی شدید تنقید سے متعلق کہنا تھا کہ کیریئر کے آغاز میں خود پر ہونے والے طنز و تشنیع پر میں بھی بہت سوچتی تھی مگر اب میں کہتی ہوں کہ تنقید کرنا فضول لوگوں کا کام ہے۔ انہیں بولنے دو ان پر توجہ ہی نہیں دینی چاہئے۔

That’s @RichaChadha at her brutal best about Aishwarya Rai, trolling and dropping some truth bombs in her inimitable style. What a rockstar pic.twitter.com/8sxYFNqN7w