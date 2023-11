Cartier کینیڈین فیڈریشن کا بانی تھا اسے یقین تھا کہ مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں شیر و شکر ہو کر رہ سکتے ہیں،آج کینیڈا خوشحال پر امن ملک ہے Cartier کینیڈین فیڈریشن کا بانی تھا اسے یقین تھا کہ مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:6

اور کینیڈینز، اُن لیڈرانِ کرام جن کی استقامت، معاملہ فہمی اور جہدمسلسل کے نتیجے میں یہ گول حاصل کر سکے۔ نہ صرف مشکور ہیں بلکہ اُن کو قوم کے سر کا جھُومر تصّور کرتے ہیں۔ ملکی بقاء پر ہونے والی تشویش جو گذشتہ ایک سوپچاس سالوں پر محیط ہے اب دفن کر دی گئی ہے اور اب ہم سب ایک ہیں۔ ”Canadians ہیں“ کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ اِس کے 35 ملین شہری نہ شباہت میں، نہ زبان میں اور نہ ہی مذہبی عبادات میں ایک طرح کے ہیں لیکن اِس ملک کا حصّہ بن کر ہمسایوں کی طرح رہنا سیکھ چکے ہیں۔

George - Etienne Cartier and the Idea of Federation

(A French - Canadian)

کینیڈین کونفیڈریشن کے بانی کا 1865 ء میں کہنا کہ سابقہ ”برطانوی شمالی امریکہ“ میں مختلف قومیتّوں کے لوگ باہم دست و گریبان ہونے کی بجائے، اجتماعی بہتری کے لیے کوشاں تھے۔ یہ تیئس کے قریب سرکردہ لوگ تھے جن کا تعلق مختلف کالونیوں سے تھا، ایک نقطہ پر متفق ہوگئے۔ ان میں John A. Macdonald مرکزی شخصیّت تھے، جس نے سب کو ایک Agreement تک بات چیت سے پہنچایا جو بعد میں Post Confederation کا وزیر اعظم بننے والا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ”Ottawa“دارالخلافہ میں

"There is "Macdonald Cartier International Airport" and "The Macdonald Cartier Bridge."

موسم گرما میں کسی اتوار کو آپ کا اگر مونٹریال کی ”Mount Royal Park“ میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کینیڈا اور باہر سے سینکڑوں لوگوں کا مجمع جن میں امریکن، انڈونیشین، اسرائیلین، چینی، جاپانی، انڈین، انگلش سبھی ملیں گے۔ اس مجمع کے درمیان ایک پتھر کا مجسمہ ایک سو فٹ اونچا جس کے اوپر ایک ANgle ہاتھ میں Laural Wreath پکڑے ہوئے، مجسمے کو دیکھ کر شاید پہچان پائیں۔ جی ہاں! یہ Geogre Etienne Cartier ہے جو اس انتظار میں ہے کہ اُس کے اوپر Laurel Wreath سجایا جائے۔Cartier جو کینیڈین فیڈریشن کا بانی تھا اور جس کو یقین تھا کہ مختلف قومیتوں کے لوگ اس ملک میں شیر و شکر ہو کر رہ سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ ملک کے مغربی حصّے پر نگاہ رکھنی پڑتی تھی کیونکہ امریکہ کی حریص نظریں ہمیشہ ادھر لگی رہتی تھیں۔ جب کبھی وہ باہر جاتا تو Macdonaldملک کا نظام سنبھال لیتا۔

لہٰذا فیصلہ ہوا کہ فیڈریشن میں گورنمنٹ کے دو لیول ہوں گے۔

1:مرکز میں ”اوٹاوہ“ کے مقام پر مرکزی حکومت قائم ہوگی جو سارے ملکی مسائل حل کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔

2:کینیڈا کے مختلف صوبوں کو کلی طور پر اپنے صوبوں کا اختیار دے دیا گیا۔

اِس طرح کی فیڈریشن کا خیال پیش کر کے Quebecصوبے کی فیڈریشن میں شمولیت یقینی بنادی۔ ایک سو پچاس سال ہونے کو آئے ہیں Cartier کے تجویز کردہ فیڈرل سسٹم کی وجہ سے کینیڈینیز ایک دوسرے سے جُڑے ہوئے ہیں۔ اُس وقت جو ملک معرض وجود میں آیا تھا وہ موجودہ کینیڈا کا ایک تہائی تھا۔

کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ برّاعظم شمالی امریکہ کے بڑے حصّے پر محیط ہے۔ اب 150 سال بعد کینیڈا کرّہ ارض پر ایک خوشحال اور پُر امن ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ 2030ء تک کینیڈا میں غیر یورپین شہریوں کی تعداد ایک تہائی ہوجائے گی۔ اب200سے زیادہ زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں۔ (جاری ہے)

