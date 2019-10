سوشل میڈ یا پر افغان کرکٹر محمد نبی کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیل گئی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن )افغان کرکٹر محمد نبی کے انتقال سے متعلق سوشل میڈ یا پر جھوٹی افواہ پھیل گئی ،کرکٹر نے خود جھوٹی خبروں کی تردید کردی ۔تفصیل کے مطابق بعض سوشل میڈیا صارفین نے افغان کرکٹر کے انتقال کی تصویر یں پوسٹ کیں اور اس میں مبینہ طور پر ان کے انتقال کی وجہ ہارٹ اٹیک کو قرار دیا۔اس خبر کے پھیلنے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر افغان کرکٹر نے مداحوں کو آگاہ کیا کہ وہ خیریت سے ہیں اور بعض میڈیا گروپس کی جانب سے ان کے انتقال کی جعلی خبر چلائی گئی۔

یاد رہے کہ محمد نبی افغان ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں اور اپنے کیرئیر میں 121 ایک روزہ میچز میں ایک سنچری اور 14 نصف سنچریوں کی مدد سے 2699 رنز بنائے ہیں اور 128 وکٹیں بھی حاصل کیں جبکہ 72 ٹی ٹوئنٹی میچز میں 4 نصف سنچریوں کی مدد سے 1291 رنز بنائے ہیں اور 69 کھلاڑیوں کو اوٹ کیا ہے۔

Dear friends,

Alhamdulillah I am all good, a news disseminated by some media outlets about my demise is FAKE. Thank you.