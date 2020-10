آئی پی ایل میں بھارتی اور غیر ملکی کرکٹرز لڑ پڑے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) میں بھارت کے سابق کھلاڑی اور کرکٹ کمنٹیٹر آکاش چوپڑا نے نیوزی لینڈ کے کھلاڑی جمی نیشام کی سلیکشن کو منفی انداز میں بیان کیا تو مہمان کھلاڑی نے بھارتی کرکٹر کو آئینہ دکھادیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی کرکٹ لیگ آئی پی ایل میں کرکٹ تنازعات جنم لینا کوئی نئی بات نہیں، یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور اب متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں جاری اس کرکٹ لیگ کے دوران بھارت کے سابق کرکٹر و کمنٹیٹرز نے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر اپنی محدود سمجھ بوجھ کے مطابق سوالات اٹھانا شروع کردئیے ہیں۔

اپنی مرضی سے ٹیموں میں کھلاڑیوں کی سلیکشن کے بعد اب بھارتیوں نے ان غیر ملکی مہمان کھلاڑیوں کی بے عزتی کرنا شروع کردی ہے۔ ابتدائی دو میچ کے دوران بیٹنگ پیراڈائز کنڈیشنز میں باﺅلنگ کے شعبے میں ناکامی کا سامنا کرنے والے جمی نیشام کی سلیکشن پر بھارتی کمنٹیٹر آکاش چوپڑا نے سوالیہ نشان لگا دیا اور اپنے ایک بیان میں کہا کہ جمی نیشام میچ ونر نہیں ہے، یہ کیوں کنگز الیون پنجاب کا حصہ ہیں؟

ٹوئٹر پر ایک صارف نے جب جمی نیشام کو ٹیگ کیا تو نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر نے سابق بھارتی کھلاڑی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ آکاش چوپڑا کے ٹی 20کیریئر پر روشنی ڈالی جائے تو ان کی بیٹنگ اوسط 18.55 اور سٹرائیک ریٹ 90 ہے اور انہوں نے زیادہ میچز نہیں جیتے اور اس کیساتھ ہی انہوں نے ہنسنے والے ایموجیز کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی کھلاڑی کی خوب بے عزتی کی۔

Averaging 18.5 striking at 90 doesn’t win many matches either ???????????????? https://t.co/qNmotRL0WT