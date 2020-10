بلاول بھٹونے آئی لینڈ آرڈیننس کومقبوضہ کشمیر میں مودی کے اقدامات کے مترادف قراردےدیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آ ن لائن)چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جزائر پر قبضے کی مخالفت کردی۔ مائیکروبلاگنگ ویب سائیٹ ٹوئٹر پر انہوں نے سوال کیا کہ تحریک انصاف کا یہ عمل مودی کے مقبوضہ کشمیر میں اقدمات سے کس طرح مختلف ہے؟انہوں نے کہا کہ 'پاکستان آئی لینڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی' کے صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں،پیپلزپارٹی ہر فورم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جزائر کے الحاق کی مخالف کرے گی۔انہوںنے کہا کہ اس اقدام کی قومی وصوبائی اسمبلیوں کے ساتھ سینیٹ میں بھی مخالفت کی جائے گی۔

خیال رہے کہ 'پاکستان آئی لینڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2020' گذشتہ ماہ کی 2 تاریخ کو جاری کیا گیا تھا، 25 صفحات پر مشتمل اس آرڈ یننس کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے ساحلوں پر موجود جزائر کی ترقی کے لیے ایک ڈویلپمنٹ اتھارٹی قائم کردی گئی ہے۔

آرڈیننس میں پانی کی حدود کے حوالے سے 'ٹیریٹوریل واٹرز اینڈ میری ٹائم زونز ایکٹ 1976' کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ساحل سے سمندر کے اندر 12 ناٹیکل میل تک کا حصہ اب اتھارٹی کی ملکیت تصور کیا جائے گا۔

The Pakistan People’s Party will oppose the illegal annexation of Sindh’s Islands through Presidential ordinance by the PTI government. I ask how is this act any different to Modi’s actions in occupied Kashmir? Move will be opposed in National, Provincial Assembly & the Senate. pic.twitter.com/4gtwSTMna8