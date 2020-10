کیا 15 اکتوبر سے تعلیمی ادارے بند کیے جارہے ہیں؟ وزیر تعلیم شفقت محمود نے واضح کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے واضح کیا ہے کہ 15 اکتوبر سے تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جائیں گے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شفقت محمود نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر گردش کر رہی ہے جس کے مطابق 15 اکتوبر کو تعلیمی ادارے بند کردیے جائیں گے، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

خیال رہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے بند کیے گئے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے مرحلہ وار کھولے گئے تھے۔ بعض تعلیمی اداروں میں کورونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں تاہم حکومت نے ادارے بند کرنے کا امکان مسترد کردیا ہے۔

Fake news being circulated on social media that educational institutions will be closed on Oct 15. No truth in this.