پنڈورا لیکس میں نام سامنے آنے کے بعد مونس الٰہی کا ردعمل بھی سامنے آگیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الٰہی نے کہا ہے کہ میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسے اثاثے ہیں جو ڈکلیئر نہ کیے گئے ہوں ۔

پنڈورا لیکس میں نام سامنے آنے کے بعد مائیکرو بلا گنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر رد عمل دیتے ہوئے مونس الٰہی نے کہا کہ میں اس حوالے سے تمام دعووں کی تردید کرتا ہوں ۔

I do not own any offshore company nor do I have any assets which have not been declared. I refute all assertions to the contrary.