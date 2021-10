بھارت میں ایئر انڈیا کمپنی کا جہاز اوور ہیڈ برج کے نیچے پھنس گیا، ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)آپ نے ڈرائیوروں کی غلطی کی وجہ سے اوورہیڈ پلوں کے نیچے گاڑیوں کو پھنستے تو دیکھاسنا ہو گا لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حیران کن طور پر بھارتی فضائی کمپنی ’ایئرانڈیا‘ کا ایک جہاز ایک اوورہیڈ برج کے نیچے پھنسا ہوتا ہے ۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق یہ ویڈیو بھارت کے درالحکومت نئی دہلی سے سامنے آئی ہے ۔

ویڈیو میں دیکھا جانے والا طیارہ ناکارہ ہو چکا تھا اور اسے حال ہی میں ایک شخص نے خرید لیا تھا ۔ وہ آدمی اسے ٹرک پر لاد کر دہلی، گروگرام ہائی وے پر لے آیا جہاں ایک اوورہیڈ برج کے نیچے سے گزرتے ہوئے جہاز اوپر سے برج کے ساتھ ٹکرا گیا ۔ یہ ویڈیو بھارتی صحافی اشوک راج نے اپنے ٹوءٹر اکاءونٹ پر پوسٹ کی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے ۔

اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف سڑک سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف پل کے نیچے جہاز پھنسا ہوا ہوتا ہے ۔ ویڈیو پر ذیلی ٹویٹس میں لوگ یہ جہاز خریدنے والے آدمی کا تمسخر اڑا رہے ہیں ۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ اسے جہاز خریدنے کا شوق تھا مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ جہاز کو لیجانے سے پہلے روٹ کے متعلق معلومات ہی حاصل کر لے ۔

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now???? pic.twitter.com/pukB0VmsW3