امریکہ کی خاتون سینیٹر کے خلاف احتجاج، مظاہرین ان کے پیچھے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ہنسی نہ رکے

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر جوبائیڈن کے ساڑھے 3ٹریلین ڈالر کے سوشل ویلفیئر پیکج کے خلاف کھڑی ہونے والی سینیٹر کرسٹین سنیما کے خلاف مظاہرہ کرنے والے لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ سن کر آپ کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا ۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق کرسٹین سنیما ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیتی ہیں ۔ وہ گزشتہ دنوں یونیورسٹی میں ہی تھیں جہاں بائیں بازو کے کارکن یونیورسٹی میں گھس گئے اور سینیٹر کرسٹین کا پیچھا کرتے ہوئے باتھ روم تک پہنچ گئے ۔

کرسٹین سنیما کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ان کے کئی طالب علم بھی باتھ روم استعمال کر رہے تھے ۔ مظاہرین کی طرف سے باتھ روم میں گھسنا اور طالب علموں کی ویڈیوز بنانا انتہائی اوچھی اور غیرقانونی حرکت تھی ۔ ایکٹیوسٹ آرگنائزیشنز کا یہ رویہ قطعی ناقابل قبول ہے کہ وہ اپنے اراکین کو ایسی ہدایات دیں جن سے نہ صرف وہ خود کو خطرے میں ڈالیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ بنیں ۔ انہیں اپنے کارکنوں کو بند یونیورسٹی عمارات اور دیگر ایسی جگہوں پر نہیں بھیجنا چاہیے ۔

????BREAKING: Blanca, an AZ immigrant youth confronts @SenatorSinema inside her classroom, where she teaches @ ASU. "in 2010 both my grandparents got deported bc of SB1070...my grandfather passed away 2 wks ago & I wasn't able to go to Mexico bc there is no pathway to citizenship." pic.twitter.com/JDZYY2fOD2