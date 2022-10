ہمیں نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا ہوگا، سہیل احمد ہمیں نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا ہوگا، سہیل احمد

لاہور(سپورٹس رپورٹر)ہمیں نوجوان نسل کو کھیلوں کے ذریعے صحتمندانہ سر گرمیوں کی جانب راغب کرنا ہوگا،نوجوانوں میں منشیات کے استعمال اور منفی رجحانات کی روک تھام کے لئے کھیلوں کے میدان آباد کرنا ہوں گے اور اس کیلئے ہمارا ادارہ ہر طرح کی معاونت فراہم کررہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایلی گینٹ ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سہیل احمد نے تعلیمی اداروں کے طلبہ میں کھیلوں کے سامان اور کٹس کی فراہمی کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایلی گینٹ ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن کی جانب سے روٹس کالج کے طلباء و طالبات کو کھیلوں کا سامان اور کٹس مہیا کی گئیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان نسل میں کھیلوں کے فروغ کیلئے یونین کونسل کی سطح پر کھیلوں کے میدان آباد کرنا ہوں گے جہاں ہر طرح کی کھیلوں کی معیاری سہولیات فراہم ہونی چاہئیں۔ایلی گینٹ ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن نے کھیلوں کے فروغ کا بیڑہ اٹھا لیا ہے اور ہم اپنے تعاون کو مزید توسیع دیں گے۔

