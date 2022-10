عمران خان 70 برس کے ہو گئے ، پی سی بی کی مبارک باد

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والی قومی ٹیم کے کپتان اور سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران خان کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔

پی سی بی کی جانب سے سوشل میڈیا پر عمران خان کی تصاویر کے ساتھ ان کے کرکٹ کیرئیر کے اعداد و شمار بھی شیئر کیے گئے ہیں، پاکستان کی جانب سے سابق ٹیسٹ کرکٹر نے 88 ٹیسٹ میچز میں 3807 رنز اور 362 وکٹیں حاصل کیں جبکہ 175 ایک روز میچز میں 3709 رنز اور 182 وکٹیں حاصل کیں۔

پی سی بی کے جاری کردہ اعدادو شمار کے مطابق عمران خان پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میں تیسرے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی ہیں اور ان کا بہترین فیگر ایک ٹیسٹ میں 14 وکٹیں ہے جو کسی بھی پاکستانی بولر کی جانب سے سب سے بہترین فیگر ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے 1992 کا ورلڈکپ جیتنے والی قومی ٹیم کے کپتان عمران خان کو میچ وننگ آل راؤنڈر قرار دیتے ہوئے سالگرہ کی مباکباد پیش کی گئی ہے۔

3,807 runs and 362 wickets in 88 Tests ????

3,709 runs and 182 wickets in 175 ODIs ⚪️

Third leading wicket-taker for ???????? in Tests ????

14-116 – Best match figures by a ???????? bowler ????

A match-winning all-rounder ⭐

1992 @cricketworldcup winning captain ????

Happy birthday to Imran Khan! pic.twitter.com/HtUuj2IEt7