سہ ملکی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان، نیوزی لینڈ اور بنگلا دیش کے درمیان ہونے والی سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق کرائسٹ چرچ میں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم، کیوی کپتان کین ولیمسن اور بنگلادیش کے قائم مقام کپتان نور الحسن نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائیں۔

Trophy unveiled ????

The series kicks off on Friday with the match between Pakistan and Bangladesh ????#NZTriSeries | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/Jggf4F88ge