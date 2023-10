شاہ رخ خان کی ساتھی اداکارہ کی گاڑی حادثے کا شکار، 2 افراد ہلاک

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کے ساتھ فلم ’سودیس‘ میں کام کرنے والی اداکارہ گائتری جوشی کی گاڑی حادثے کا شکار ہوگئی جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوگئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گائتری جوشی اور ان کے شوہر کی گاڑی کو حادثہ اٹلی میں پیش آیا جہاں کئی گاڑیاں ایک ٹرک سے ٹکرا گئیں۔رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کار حادثے کے بعد گائتری اور ان کے شوہر کے انتقال کی جھوٹی خبریں سامنے آئی تھیں جن کی خود اداکارہ نے تردید کی ہے۔

رپورٹس کے مطابق اداکارہ نے بتایاکہ حادثے کے وقت کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں اور ایک گاڑی مکمل تباہ ہوگئی، اس میں سوار سوئس میاں بیوی چل بسے۔

Bollywood Actress Gayatri Joshi & Her Husband Vikas Oberoi Meet With Tragic Car Accident In #Italy.



Swades Film actress #GayatriJoshi and Her husband were on Vacation in Italy, Gayatri and Her husband are fine.#Caraccident pic.twitter.com/zkWxbgFusr