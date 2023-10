اداکارہ ماہرہ خان کے شوہر سلیم کریم کی اصل عمر کتنی ہے ؟ پتا چل گیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سمیت بھارت میں یکساں مقبولیت رکھنے والی معروف اداکارہ ماہرہ خان کے شوہر سلیم کریم کی عُمر اور دولت سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلنے لگیں۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق حال ہی میں ماہرہ خان نے اپنے قریبی دوست سلیم کریم کے ساتھ ایک پُروقار تقریب کے دوران شادی کی جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں اور پاکستان بھارت دونوں ممالک میں اداکارہ کی دوسری شادی کے خوب چرچے ہورہے ہیں۔

ایسے میں ماہرہ خان کے مداح، اُن کے شوہر سلیم کریم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ اُن کی عُمر کتنی ہے؟ اور اُن کا تعلق کس شعبے سے ہے؟

اسی دوران سوشل میڈیا پر یہ افواہیں زیرِ گردش ہیں کہ سلیم کریم کی عُمر 50 سے 66 سال کے درمیان ہے اور وہ ایک امیر ترین بزنس مین ہیں۔

اب خاتون صحافی نے سلیم کریم سے متعلق تمام افواہوں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر اُن کی درست عُمر کے بارے میں بتایا ہے۔

Fact check: Salim Karim is NOT 66 or even 50. He isn’t a tycoon either. He has a tech startup. He’s around 40, tops. How do I know? I have actually met the guy.



Pls stop peddling nonsense and believing any random account on X/Twitter peddling lies & misinformation.