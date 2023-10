بھارت میں بابر اعظم کی پنجابی نے سوشل میڈ یا پر آگ لگا دی

احمد آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کی بھارتی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ پنجابی زبان میں مزاحیہ جملوں کی ویڈیو اسوقت کافی مقبول ہو رہی ہے۔

کپتان بابراعظم گزشتہ روز ورلڈ کیپٹنز ڈے پروگرام کے لیے بھارتی شہر احمد آباد میں موجود تھے جہاں انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ پنجابی زبان میں مزاحیہ جملے ادا کیے جنہیں شائقین نے کافی پسند کیا۔بھارتی سوشل میڈیا انفلوئنسر بابراعظم کے ساتھ پنجابی میں آدھا جملہ بولتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ قومی ٹیم کے کپتان پنجابی میں ہی جملہ مکمل کرتے ہیں۔

ویڈیو کے آغاز میں سوشل میڈیا انفلوئنسر کہتے ہیں کہ ’’سالی گندی اولاد‘‘، جس پر بابراعظم جواب دیتے ہیں کہ ’’مزہ نہ سواد‘‘۔ اسی طرح، ویڈیو کے آخر میں سوشل میڈیا انفلوئنسر پوچھتے ہیں کہ ’’ دل دا نئیں ماڑا‘‘ جس پر بابراعظم کہتے ہیں کہ ’’سدھو موسے والا‘‘۔

Babar Azam Punjabi, The way he said Tera Sidhu Moosewala, it seems like he also was a Sidhu's fan♥️.#BabarAzam #SidhuMoosewala pic.twitter.com/gRSsSdLV2f