سٹیڈیم بھرنے کے لیے بی جے پی کی چا لاکیوں کا سر عام بھانڈا پھوٹ گیا، ویڈیو دیکھیں

احمد آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ون ڈے ورلڈ کپ کاافتتاحی میچ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کےدرمیان ہوا جس میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈکوعبرتناک شکست دی ۔ میچ کے دوران سٹیڈیم کی خالی کرسیاں بھارتی حکومت کومنہ چڑھاتی رہیں اورر ہرکسی نے سوشل میڈ یا پر بھارتی حکومت سےاعتراض کیا کہ افتتاحی میچ میں ہی لوگ نہیں آئے ۔ سٹیڈیم میں موجود چند لوگوں کوبھی کیسےبلا یا گیا ، اس حوالے سے حکمران جماعت بی جے پی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔

سوشل میڈ یا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہےکہ کچھ خواتین ایک صحافی کو انٹر ویو دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے آئے ہیں جس پر صحافی انہیں یاد دلاتا ہے آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے جس پر خاتون جواب دیتی ہے لیکن ہمیں تویہ ہی کہہ کر بلا یا گیا ہے ۔ دوسری خاتون کہتی ہے کہ ہمیں بی جے پی نے میچ دیکھنےکے لیے پاس دئیے۔

When I said they invited paid people now, I was talking about this