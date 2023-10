نریندر مودی سٹیڈیم میں بھی تماشائیوں کے بیٹھنے کی نشستوں پر بھر پور گندگی، ویڈیو سامنے آگئی

احمد آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت میں واقع حیدر آباد کے کرکٹ سٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کی ویڈیومنظر عام پر آنے کے بعد اب احمد آباد میں واقع دنیا کے سب سے بڑے نریندر مودی سٹیڈیم کی گندی نشستوں کی ویڈیو سامنے آگئی ۔ سوشل میڈ یا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹیڈمیں میں موجود نشستیں انتہائی گندی حالت میں ہیں ۔اس سے پہلے حیدر آباد کے سٹیڈیم کی بھی ایسی ہی ویڈیو سامنے آئی تھی۔

For those who are saying, bas ek seat kharab hai, you can judge yourself., iam here in the stadium and iknow the condition. #ENGvNZ #CricketWorldCup2023 pic.twitter.com/yZ1R5xo3ep