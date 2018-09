یوم دفاع کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہو گی،وزیراعظم بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے، فواد چودھری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ یوم دفاع کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہو گی، وزیراعظم عمران خان یوم دفاع کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے۔

وزیر اطلاعات و نشریات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ تقریب میں وزیراعظم بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے ،فواد چودھری کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے۔

Prime Minister Imran Khan will grace ‘Defence and Martyrs Day’ Ceremony on 6 Sep 18 at GHQ as Chief Guest.#WeLovePakistan#ہمیں_پیار_ہے_پاکستان_سے۔۔۔۔