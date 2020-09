ٹرمپ ایرانی ریسلر کو سزائے موت سے بچانے کیلئے میدان میں آگئے

واشنگٹن (ویب ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی ریسلر کو سزائے موت سے بچانے کے لیے میدان میں آگئے۔

عرب خبر رساں ادارے کے مطابق ایران میں 2018 میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کے الزام میں 27 سالہ ریسلر نوید افکاری کو گرفتارکیا گیا تھا۔عرب میڈیا کا بتانا ہے ایران نے ریسلر کو حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت پر کوڑوں کی سزا کے ساتھ سزائے موت بھی سنائی ہے۔

امریکی صدر ٹرمپ جواں سال ریسلر کو سزا سے بچانے کے لیے میدان میں آگئے ہیں، ٹرمپ نے ایرانی ریسلر کے حق میں ٹوئٹ کرتے ہوئے ایرانی حکومت سے نوید افکاری کو سزائے موت نہ دینے کی درخواست کی۔ٹرمپ نے اپنی ٹوئٹ میں کہا سنا ہے کہ ایران کی حکومت ریسلنگ اسٹار نوید افکاری کو سزائے موت دینے کی تیار کررہی ہے۔امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مظاہرین ایران کی بدترین معاشی صورتحال اور مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کررہے تھے۔

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...

