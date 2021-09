وزیر اعظم عمران خان کی بھارتی فوج کی جانب سے سید علی گیلانی کی میت چھیننے کی مذمت

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی فورسز کی جانب سے حریت رہنما سید علی گیلانی کی میت چھیننے کی شدید مذمت کی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ انتہائی قابل احترام اور اصول پرست 92سالہ بزرگ کشمیری لیڈر سید علی گیلانی کی میت چھیننا انتہائی شرمناک فعل ہے ۔

Snatching the body of the 92 year old Syed Ali Geelani, one of the most respected & principled Kashmiri ldrs, & then registering cases against his family is just another shameful example of India’s descent into fascism under the Nazi-inspired RSS-BJP govthttps://t.co/GUZswvIRwN