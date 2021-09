چین کو انتہائی قیمتی دھات دینے والے ملک کے اقتدار پر فوج نے قبضہ کرلیا

کونا کری (ڈیلی پاکستان آن لائن) مغربی افریقہ کے ملک گنی میں فوج کے ایک گروپ نے اقتدار پر قبضہ کرکے آئین معطل کردیا اور صدر کو گرفتار کرلیا۔

اے ایف پی کے مطابق اتوار کی صبح دارالحکومت کوناکری میں صدارتی محل کے قریب فائرنگ کی آوازیں سنائی دی تھیں جس کے کچھ گھنٹے بعد سرکاری ٹی وی پر فوج کی جانب سے اقتدار پر قبضے کا اعلان کیا گیا۔

بغاوت کرنے والے فوجیوں نے ملک کے صدر الفا کونڈے کو بھی گرفتار کرلیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس دسمبر میں مسلسل تیسری ٹرم کیلئے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔

