پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح پر ملک بھر میں جشن کا سماں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شکست پر ملک بھر میں جشن کا سماں ہے ، مختلف شہروں میں شائقین کرکٹ کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے جاری ہیں ، جبکہ عمران خان سمیت اہم شخصیات کی جانب سے قومی ٹیم کیلئے مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا .

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق وزیر اعظم اور چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے، پیغام میں عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کو زبردست معرکہ آرائی میں اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنے کے لیے اور جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ مشکل وقت میں قوم کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت تھی۔

Congratulations Team Pakistan for a great fight back and win; and for keeping your nerve under pressure. This was a much needed morale booster for the nation at a difficult time.