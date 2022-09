پاکستان ،بھارت ٹاکرے میں شامل نہ ہونے والے شاہنواز دھانی کے سوشل میڈیا پر چرچے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ایشیا کپ سپر فور مرحلے میں پاکستان اور بھارت کے سنسنی خیز معرکے میں شامل نہ ہونے والے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہنواز دھانی کی انگریزی کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق جمعےکو شارجہ میں ہانگ کانگ کے خلاف ایشیا کپ ٹی 20کےگروپ میچ سے قبل شاہنواز دھانی نے میزبان سے انگریزی میں گفتگو کی تھی، شاہنواز دھانی کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف ان کا پہلا میچ تھا، ایک نوجوان کھلاڑی کے لیے بڑے سٹارز کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔

Larkana Boy Shahnawaz Dahani answering question in English with confidence and people are loving it ❤️@ShahnawazDahani #shahnawazdahani pic.twitter.com/Xhs2G7J7Yc