قومی کرکٹ ٹیم کے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کے سربراہ نے بھی پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ایشیاء کپ کے سپر فور مرحلے میں بھارت کو شکست دینے پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔

نجی ٹی وی 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق مسلح افواج کی جانب سے قومی ٹیم کو روایتی حریف بھارت کو شکست دینے پر مبارکباد پیش کی گئی ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا گیا کہ مسلح افواج بھارت کے خلاف دلچسپ جیت پر قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہے ۔

Armed Forces congratulate green shirts for an exciting win against India. “You have made us all proud Team Pakistan”COAS.

Pakistan ???????? Zindabad.