سیلابی صورتحال، عمران خان نے ماحول کو تبدیل کرنےاور ضروری اقدامات کرنے کا مشورہ دے دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کے چیئر مین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے سیلاب اور خشک سالی کے تباہ کن اثرات کو ختم کرنے کیلئے اپنی رائے کا اظہار کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئر مین عمران خان نے کہا کہ" چونکہ پاکستان سیلاب سے تباہ ہے، ہمارے لوگوں کو عالمی موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ۔جس کے نتیجے میں خشک سالی اور پھر سیلاب آتے ہیں"۔

انہوں نے کہا کہ "یہ ضروری ہے کہ ہم جنگلات، ڈیموں، بیراجوں اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے اپنے ماحول میں بڑی تبدیلیاں لے کر آئے"۔

As Pakistan is ravaged by floods, our people need to understand the disastrous impact of global climate change that results in droughts & then floods. It's imperative that we bring major changes to our environment through forests, dams, barrages & waste water treatment plants. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 5, 2022

سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک اور ٹوئٹ میں بتایا کہ "راوی شہر , راوی اربن ڈیویلپمنٹ اتھارٹی (RUDA) نے زہریلے فضلے کے پانی کو آبی حیات کے لیے موزوں پانی میں تبدیل کرنے کے لیے کامیاب ٹیسٹ کیے ہیں"۔ انہوں نے بتایا کہ "یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس میونسپل سطح پر راوی کو تازہ پیرینیل باڈی میں تبدیل کرنے والے اپنی نوعیت کے پہلے پلانٹس ہوں گے"۔

In Ravi city, RUDA successfully conducted tests to convert toxic waste water into water fit for aquatic life. These treatment plants shall be the first of their kind on municipal level to convert Ravi into fresh perineal body. جو کچھ کل کہا گیا اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے ؟، عمران خان کی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر پابندی سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کے ریمارکس — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 5, 2022

عمران خان نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ" اس کے علاوہ تین بیراج جو راوی اتھارٹی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حصہ پانی کو محفوظ کریں گے اس طرح ہمارے کم ہوتے زمینی پانی کو ری چارج کریں گے"۔