روس میں ہیکرز نے آن لائن ٹیکسی سروس ایپ کی مدد سے شہر کی ٹریفک جام کرادی

ماسکو (ویب ڈیسک) روسی دارالحکومت ماسکو میں ہیکرز نے آن لائن ٹیکسی سروسز کی مدد سے پورے شہر کی ٹریفک جام کردی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ق ماسکو میں ہیکرز آن لائن ٹیکسی سروس یانڈیکس کی مدد سے پورےشہر کی ٹریفک جام کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔یہ واقعہ یکم ستمبر کو اس وقت پیش آیا جب ہیکرز نے آن لائن ٹیکسی سروسز کی ایپلیکیشن ہیک کرکے تمام ٹیکسیوں کو ایک ہی وقت میں ماسکو کی ایک مصروف ترین مرکزی شاہراہ پر طلب کرلیا۔

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i