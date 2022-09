پاکستان میں سیلابی صورتحال پر بالی ووڈ سٹارز کی خاموشی پر برطانوی صحافی نے افسوس کا اظہار کر دیا 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے معروف انٹر ٹینمنٹ صحافی ہارون رشید نے پاکستانی سیلابی تباہ کاریوں پر بالی وود اداکار کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کر دیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے ہارون رشید نے کہا کہ" میرا خیال تھا کہ انسانیت کی کوئی حد نہیں ہوتی لیکن یہاں تو شاید ہی کسی بالی ووڈ سٹار نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا ہو"۔انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ" سب فنکار اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ کتنے مشہور ہیں اور متاثرین کے لیے ان کے آواز اٹھانے سے کتنا فرق پڑے گا لیکن اس کے باوجود کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی"۔

I genuinely thought humanity knows no borders but it's telling that hardly any Bollywood stars have posted about the devastating floods in Pakistan - raise awareness, share links, just show sympathy. They know how popular they are and how much that acknowledgement would mean.????