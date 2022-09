پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیابی پر شاہین شاہ آفریدی نے لندن سے پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے بھارت کے خلاف میچ میں شاندار کارکردگی پر وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کے نام پیغام جاری کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ٹوئٹر پر جاری بیان میں شاہین شاہ نے پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور محمد رضوان کو سپرمین لکھتے ہوئے لکھا کہ کسی وجہ سے ہی آپ کرکٹ کی دنیا میں بہترین ہیں۔فاسٹ بولر نے اپنی پوسٹ میں محمد نواز کی غیر معمولی کارکردگی کو بھی سراہا اور پاکستان ٹیم کے چیمپئنز کو اسی مومنٹم کے ساتھ کھیل جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔

Alhamdulillah. That's how you do it!@iMRizwanPak the Superman - you are the best in the cricket world for a reason. Extra ordinary from @mnawaz94.

Keep the momentum going champions. #PakistanZindabad