شادی کی تقریب کے دوران پنڈال میں اچانک آگ لگ گئی

نئی دلی(آئی این پی) خوشیوں سے گونجنے والا شادی کا پنڈال اچانک لگنے والی آگ سے چیخ وپکار میں تبدیل ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دلی کے علاقے راجوری گارڈن میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ پنڈال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے پنڈال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، شادی کی تقریب میں آگ لگنے کا واقعہ رات دیر گئے پیش آیا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

فائر فائٹرز نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا اور 25گاڑیوں نے تقریبا ڈیڑھ گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا۔

A major #fire broke out in a tent near HDFC bank in west #Delhi's Rajouri Garden in the intervening night of Saturday and Sunday. pic.twitter.com/zzBD1z7WkU