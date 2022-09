سلمان خان کی گلاس جیب میں رکھ کر پارٹی پر پہنچنے کی ویڈیو وائرل

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ معروف دبنگ سلمان خان کی گلاس جیب میں رکھ کر پارٹی پر پہنچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ سٹار سلمان خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلمان کان اپنی گاڑی سے اترے اور ہاتھ میں پکڑا گلاس اپنی جینز کی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ گلاس کو اس طرح سے رکھتے دیکھ کر سوشل میصیا صارفین میں دلچسپ تبصرے شروع ہو گئے۔ ایک صارف نے لکھا کہ" جیب میں پا رٹی کا انتظام ہے"۔ایک اور سوشل میڈیا صارف نے کہا کہ "جیب میں گلاس،، یہ صرف سلمان خان ہی کرسکتے ہیں."

Glass in pants pocket???? new style of bhai #SalmanKhan @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/tpjFL5JlBD