پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بتاتے ہوئے کینیڈین نیوز اینکر مکھی نگل گئیں

اوٹاوا(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بتاتے ہوئے ایک کینیڈین نیوز اینکر مکھی نگل گئیں۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق فرح نصیر نامی یہ نیوز اینگرٹی وی چینل گلوبل نیوز سے وابستہ ہے۔ گزشتہ روز وہ ٹی وی پر لائیو تھیں جب اچانک ان کے منہ میں مکھی چلی گئی۔

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed