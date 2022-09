"عمران سیاسی لیڈر نہیں اس لیے اس کے ساتھ سیاسی رہنما والا سلوک بند کیا جائے" مریم نواز کا کپتان کو "ڈبل ڈیلر" قرار دینے کا مطالبہ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کا پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں اس لیے ان کے ساتھ سیاسی رہنماؤں جیسا سلوک بند کیا جائے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، اسے پاکستان کو تباہ کرنے اور قوم کو بے حال کرنے کیلئے فنڈنگ کی گئی، اس نے ہمارے ملک کے استحکام، معیشت، معاشرے، میڈیا اور اب اس کی مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔

مریم نواز نے مزید کہا کہ اگر عدلیہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے عمران خان کو "ڈبل ڈیلر" قرار نہیں دیا گیا تو پاکستان اس صدمے سے کبھی نہیں نکلے گا اور نیچے کی طرف جاتا رہے گا۔

Pak will never reel from the shock & continue to go downhill if he’s not declared & dealt with as a double-dealer by all the stakeholders including judiciary. https://t.co/GzDctBiV0l