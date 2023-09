سٹیڈیم سے باہر جاتے سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر کا تماشائیوں کا نازیبا اشارہ، تمام حدیں پار کردیں

پالی کیلے (ویب ڈیسک) بھارت کے سابق کرکٹر گوتم گمبھیر کی سٹیڈیم میں تماشائیوں کو نازیبا اشارہ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

پالی کیلے سٹیڈیم میں بھارت اور نیپال کے میچ کے دوران شائقین نے گوتم گمبھیر کو ٹرول کرنے کیلئے کوہلی کوہلی کے نعرے لگائے تو گوتم گمبھیر غصے میں آگئے اور اپنے ہاتھ کی درمیانی انگلی سے شائقین کی طرف نازیبا اشارہ کیا۔ بعدازاں گوتم گمبھیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہاں کچھ پاکستانی لوگ بھارت مخالف اور کشمیر سے متعلق نعرے لگارہے تھے تو ایسی صورتحال میں وہاں کچھ تو جواب دینا چاہیے تھا یوں ہنستے ہوئے چلے جانا ٹھیک نہیں۔

گوتم گمبھیر کے دعوے کے برعکس ویڈیو میں واضح طور پر شائقین کو صرف کوہلی کوہلی کے نعرے لگاتے دیکھا جاسکتا ہے۔واضح رہے کہ گزشتہ ہفتہ پاک بھارت میچ کے موقع پر گوتم گمبھیر نے ویرات کوہلی کی پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں بات چیت پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

Gautam Gambhir Shows Middle Finger To Fans Chanting 'Kohli, Kohli' at Pallekele stadium.



Effect of BJP culture !!

Sanskari log !! pic.twitter.com/7Z3rdRcFgf