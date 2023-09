امیتابھ بچن کو ورلڈکپ میچز دیکھنے کیلئے خصوصی گولڈن ٹکٹ جاری

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی و وڈ کے لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن کو رواں سال بھارت میں ہونے والے آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپ کے میچز دیکھنے کے لیے خصوصی گولڈن ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔

بی سی سی آئی کے سیکرٹری اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ نے امیتابھ بچن کو ورلڈکپ میچز دیکھنے کیلئے گولڈن ٹکٹ پیش کیا۔

بی سی سی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ'بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ کو ورلڈکپ کا گولڈن ٹکٹ 'سپر اسٹار آف دی ملینیم' امیتابھ بچن کو پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا'۔بیان میں کہا گیا کہ لیجنڈری اداکار اور کرکٹ کے شوقین محترم امیتابھ بچن کی بھارتی ٹیم کے لیے غیر متزلزل حمایت ہم سب کو متاثر کرتی ہے۔

