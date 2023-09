اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)چین میں پاک چین شاہین 10 مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز ہوگیا، پاک فضائیہ کے جے-10سی اور جے ایف-17 تھنڈر لڑاکا طیارے حصہ لیں گے۔ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق شاہین مشقیں چین کے شمال مغربی شہروں جیوکوان اور ینچوان میں منعقد کی جارہی ہیں جن میں معاون ایئر اور گراؤنڈ عملہ بھی صلاحیتوں کےجوہر دکھائے گا۔پاکستان اور چین متبادل بنیادوں پر سالانہ شاہین فضائی مشقوں کی میزبانی کرتے ہیں۔

05 September, 2023: The Sino-Pak joint annual air exercise Shaheen-X has commenced in the Jiuquan and Yinchuan cities of Northwest China. PAF's lead fighter aircraft J-10 C and JF-17 are participating in the exercise along with air and ground crew. pic.twitter.com/fL0Lim3LtY